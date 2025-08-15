Haqqımızda

Energetika
15 avqust 2025 14:02
Avropada qaz Tramp-Putin sammiti ərəfəsində sürətlə ucuzlaşır

ABŞ və Rusiya liderləri Donald Tramp və Vladimir Putinin sammiti ərəfəsində Avropada təbii qazın qiymətləri 2025-ci ildə ən aşağı səviyyəyə düşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “RBK-Ukrayna” “Bloomberg”ə istinadən yazıb.

Amsterdamda ticarət olunan qaz fyuçersləri ayın əvvəlindən təxminən 10 % ucuzlaşaraq maydan bəri ən aşağı səviyyəyə çatıb.

Treyderlərin az bir qismi Rusiya boru kəməri qazının Avropaya qayıdışını qaçılmaz hesab etsə də (hətta Ukraynada atəşkəslə bağlı razılaşma əldə olunsa belə), Rusiyanın enerji daşıyıcılarına qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi və ya yüngülləşdirilməsi qlobal təchizata əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.

Hazırda Avropaya qaz əsasən ABŞ və Qətər kimi uzaq ölkələrdən daxil olunur.

İngilis versiyası European gas prices plummet ahead of Trump-Putin summit
Rus versiyası Цены на газ в Европе стремительно падают перед саммитом Трампа и Путина

