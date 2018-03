Main indicators of world commodity, stock and currency markets (14.11.2017)

14 November, 2017 10:06

Baku. 14 November. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel)

63,16 - 0,36 6,34 WTI (dollar/barrel) 56,76 0,02 3,04 Gold (dollar/ounce) 1 278,9 4,7 128,9 Indices Dow-Jones 23 439,7 17,49 3 677,1 S&P 500 2 584,84 2,54 346,01 Nasdaq 6 757,6 6,66 1 374,49 Nikkei 22 380,99 - 300,43 3 266,62 Dax 13 074,42 - 53,05 1 593,36 FTSE 100 7 415,18 - 17,81 272,35 CAC 40 INDEX 5 341,63 - 39,09 479,32 Shanghai Composite 3 447,84 15,17 344,2 BIST 100 108 859,62 - 89,73 - 197,11 RTS 1 148,79 - 7,95 - 3,54 Currency USD/EUR 1,1667 0,0002 0,1151 USD/GBP 1,3116 - 0,008 0,0778 JPY/USD 113,62 0,09 - 5,67 RUB/USD 59,3955 0,2362 - 1,8775 TRY/USD 3,8706 0,0062 0,2529 CNY/USD 6,6405 - 0,0004 - 0,3045