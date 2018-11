Main indicators of world commodity, stock and currency markets (08.02.2018)

8 February, 2018 10:05

Baku. 8 February. REPORT.AZ/

Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 65,51 -1,35 -1,36 WTI (dollar/barrel) 61,79 -1,6 1,37 Gold (dollar/ounce) 1 314,6 -14,9 5,3 Indices Dow-Jones 24 893,35 -19,42 174,13 S&P 500 2 681,66 -13,48 8,05 Nasdaq 7 051,98 -63,9 148,59 Nikkei 21 814,64 -12,23 -950,3 Dax 12 590,43 197,77 -327,21 FTSE 100 7 279,42 138,02 -408,35 CAC 40 INDEX 5 255,9 94,09 -56,66 Shanghai Composite 3 309,26 -61,392 2,09 Bist 100 115 570,19 112,89 237,19 RTS 1 242,53 9,84 88,1 Currency USD/EUR 1,2264 -0,0113 0,0259 USD/GBP 1,3881 -0,0068 0,0368 JPY/USD 109,33 -0,23 -3,36 RUB/USD 57,9011 1,0423 0,2122 TRY/USD 3,8046 0,0346 0,0064 CNY/USD 6,2778 -0,0129 -0,229