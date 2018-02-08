Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2018)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|65,51
|-1,35
|-1,36
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|61,79
|-1,6
|1,37
|Золото (доллар/унция)
|1 314,6
|-14,9
|5,3
|Индексы
|Dow-Jones
|24 893,35
|-19,42
|174,13
|S&P 500
|2 681,66
|-13,48
|8,05
|Nasdaq
|7 051,98
|-63,9
|148,59
|Nikkei
|21 814,64
|-12,23
|-950,3
|Dax
|12 590,43
|197,77
|-327,21
|FTSE 100
|7 279,42
|138,02
|-408,35
|CAC 40
|5 255,9
|94,09
|-56,66
|Shanghai Composite
|3 309,26
|-61,392
|2,09
|Bist 100
|115 570,19
|112,89
|237,19
|RTS
|1 242,53
|9,84
|88,1
|Валюта
|USD/EUR
|1,2264
|-0,0113
|0,0259
|USD/GBP
|1,3881
|-0,0068
|0,0368
|JPY/USD
|109,33
|-0,23
|-3,36
|RUB/USD
|57,9011
|1,0423
|0,2122
|TRY/USD
|3,8046
|0,0346
|0,0064
|CNY/USD
|6,2778
|-0,0129
|-0,229
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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