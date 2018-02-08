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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2018)

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 65,51 -1,35 -1,36
    Нефть WTI (доллар/баррель) 61,79 -1,6 1,37
    Золото (доллар/унция) 1 314,6 -14,9 5,3
    Индексы
    Dow-Jones 24 893,35 -19,42 174,13
    S&P 500 2 681,66 -13,48 8,05
    Nasdaq 7 051,98 -63,9 148,59
    Nikkei 21 814,64 -12,23 -950,3
    Dax 12 590,43 197,77 -327,21
    FTSE 100 7 279,42 138,02 -408,35
    CAC 40 5 255,9 94,09 -56,66
    Shanghai Composite 3 309,26 -61,392 2,09
    Bist 100 115 570,19 112,89 237,19
    RTS 1 242,53 9,84 88,1
    Валюта
    USD/EUR 1,2264 -0,0113 0,0259
    USD/GBP 1,3881 -0,0068 0,0368
    JPY/USD 109,33 -0,23 -3,36
    RUB/USD 57,9011 1,0423 0,2122
    TRY/USD 3,8046 0,0346 0,0064
    CNY/USD 6,2778 -0,0129 -0,229
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