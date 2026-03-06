İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    VI "Yüksəliş" müsabiqəsinə qeydiyyat başlayıb

    Elm və təhsil
    • 06 mart, 2026
    • 12:13
    VI Yüksəliş müsabiqəsinə qeydiyyat başlayıb

    Bu gündən VI "Yüksəliş" müsabiqəsinin qeydiyyat mərhələsinə start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yüksəliş" müsabiqəsinin İşçi Qrupunun rəhbəri Fərhad Hacıyev müsabiqə ilə əlaqəli keçirilən brifinqdə məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, ötən beş il müddətində müsabiqə iştirakçı sayının artımı ilə yanaşı, həm də keyfiyyət göstəriciləri üzrə əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib, müxtəlif sahələri təmsil edən minlərlə namizəd üçün obyektiv qiymətləndirmə və inkişaf mühiti yaradıb:

    "Builki müsabiqə üçün qeydiyyat aprelin 16-na kimi davam edəcək. Qeydiyyat "Yüksəliş" müsabiqəsinin rəsmi internet səhifəsi olan "yukselish.az" vasitəsilə həyata keçirilir".

    Qeyd olunub ki, qeydiyyat mərhələsi bitənədək yaşı 21-dən 51-dək olan, ali təhsilli, ən azı 2 il idarəetmə təcrübəsinə malik Azərbaycan vətəndaşları müsabiqəyə qoşula bilərlər.

    "Yüksəliş" müsabiqəsi qeydiyyat, ümumi biliklər imtahanı, analitik təhlil, idarəetmə bacarıqları, yarımfinal və final olmaqla, 6 mərhələdən ibarətdir.

    Müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər "yukselish.az" rəsmi internet səhifəsində şəxsi kabinet yaratmaqla və qeydiyyat formasını doldurmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər".

    Xatırladaq ki, "Yüksəliş" müsabiqəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 26 iyul 2019-cu il tarixində imzaladığı Sərəncamla təsis olunub. Müsabiqə qalibləri mentorlar tərəfindən birillik fərdi inkişaf planı və özünüinkişaf üçün 20 min manat məbləğində pul mükafatı əldə edirlər.

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan və Moldova XİN başçıları arasında geniştərkibli görüş keçirilir - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:28

    AMB IMF-in Texniki Yardım Mərkəzi ilə əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Maliyyə
    12:28

    Güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb

    Fərdi
    12:27
    Foto

    Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edib

    Din
    12:25

    Bakı, Sumqayıt və Abşeronda mart ayının pensiyaları qrafikdən əvvəl ödənilib

    Sosial müdafiə
    12:25
    Foto

    Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Fərdi
    12:22
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionun ən böyük su araşdırmaları laboratoriyasının açılışı olub

    Elm və təhsil
    12:19

    "Araz-Naxçıvan"ın müdafiəçisi Ömər Buludovun zədəsi ciddi deyil

    Futbol
    12:19

    Bu günə qədərki "Yüksəliş" müsabiqəsində 70 minə yaxın şəxs iştirak edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti