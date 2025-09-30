İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin strukturuna daxil olmayan təhsil müəssisələrinin siyahısı genişləndirilib

    Elm və təhsil
    • 30 sentyabr, 2025
    • 15:23
    Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin strukturuna daxil olmayan təhsil müəssisələrinin siyahısı genişləndirilib

    Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki peşə təhsili müəssisələrinin və digər qurumların siyahısı genişləndirilib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı nazirliyin kollegiyasının qərarında dəyişiklik edilib.

    Belə ki, dəyişikliklə Balakən Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi, Dəniz Nəqliyyatı, Gəmiqayırma və Liman İşləri üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi, Füzuli Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi və Xaçmaz Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi həmin siyahıya əlavə edilib.

    Bundan başqa, bəzi peşə təhsili liseyləri və məktəbləri siyahıdan çıxarılıb.

    Eyni zamanda siyahıda olan Ağcabədi Peşə məktəbinin adı dəyişdirilərək Nəcəf Qüdrət oğlu Allahverdiyev adına Ağcabədi Peşə Məktəbi kimi qeyd olunub.

    Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi Elm və Təhsil Nazirliyi

    Son xəbərlər

    16:35

    Azərbaycan HDQ nümayəndə heyəti "SEAFUTURE 2025" beynəlxalq sərgisində iştirak edir

    Hərbi
    16:26
    Foto

    Azərbaycan və Bolqarıstan sualtı arxeoloji irsin araşdırılması üzrə birgə ekspedisiya apara bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    16:25

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 % artıb

    Maliyyə
    16:19
    Foto

    Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:19

    Cavid Həsənov: "Ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağam"

    Fərdi
    16:19

    Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    16:18

    Agentlik: Su şəbəkəsinə qoşulma tam elektron qaydada həyata keçirilir

    İnfrastruktur
    16:11

    "Səbail" heyətini legioner futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    16:10

    Elmir Musayev: "SOCAR Green" üçün əsas çağırışlardan biri şəbəkənin optimallaşdırılmasıdır"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti