    Elm və təhsil
    • 07 noyabr, 2025
    • 14:58
    Noyabrın 30-dək Leonid meteor yağışı olacaq

    Noyabrın 30-dək Leonid meteor yağışı aktiv olacaq.

    Bu barədə "Report"a Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Onun pik dövrü 17–18 noyabr gecəsi gözlənilir. Orta aktivlik dövründə saatda təxminən 15–20 meteor müşahidə edilə bilər. Leonidlər əsrlərdir astronomları və müşahidəçiləri heyran edən ən möhtəşəm meteor yağışlarından biridir. Adını Şir (Leo) bürcündən götürür. Bu yağışın mənbə cismi Tempel–Tuttle kometidir. Hər 33 ildən bir Yer kometin yeni buraxdığı hissəcik buludunun içindən keçəndə Leonidlər "meteor fırtınası" yarada bilir. Bu zaman saatda minlərlə meteor müşahidə olunur. Leonidlərin meteorları çox sürətli olur – sürətləri təxminən 71 km/saniyədir. Bu, onları göydə ən sürətli meteor yağışlarından birinə çevirir.

    Qeyd edilib ki, onların işıq izləri uzunmüddətli olur, bəzən yaşıl, mavi və ağ rəng çalarlarında görünür. Leonidlərin ən möhtəşəm tərəfi isə onların tarixi fırtınalarıdır. 1833-cü ildə müşahidəçilər səmada saatda təxminən 100 000 meteor görmüşdülər. Bu hadisə "meteor yağışı" anlayışını dünyaya tanıdan ən güclü təbiət hadisələrindən biri olub. 2025-ci ildə belə fırtına gözlənilmir, amma Leonidlər öz parlaq və sürətli "ulduz yağışı" ilə hələ də ən sevilən meteor yağışlarından biri olaraq qalır.

