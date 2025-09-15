Nazir müavini: Gənclərin gələcəyi təhsildən asılıdır

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    Həsən Həsənli

    Gənclərin gələcəyi təhsildən asılıdır. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli Bakıda, 151 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilən 15 sentyabr - Bilik Günü tədbirində deyib. 

    Onun sözlərinə görə, bu il birinci sinfə qədəm qoyacaq şagirdlərin "Konstitusiya və Suverenlik İlində" məktəbə başlamaları xüsusilə qürurvericidir:

    "Bu, onların taleyinin ən gözəl başlanğıcıdır. Çünki onlar öz həyatlarını, öz talelərini, cəmiyyətlərini, ölkələrini öz əlləri ilə quracaqlar, yaradacaqlar, yaşadacaqlar".

