Nazir: Azərbaycanda dərsliklər ayrı-ayrı müəlliflərin müxtəlif mülahizələri ilə yazılıb
Elm və təhsil
- 08 dekabr, 2025
- 11:56
Azərbaycanda dərsliklər ayrı-ayrı müəlliflərin müxtəlif mülahizələri ilə yazılıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfransda çıxışında deyib.
Nazir bildirib ki, son illərdə 400-dən çox abituriyent 500 baldan çox bal toplayaraq Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasını seçib:
"Şübhəsiz, bu gələcəkdə tədris edən şəxsin bilik və bacarıqlarının üstünlüyünü ifadə edir".
E.Əmrullayev onu da bildirib ki, yüksək bal toplayan şəxs ola bilər ki, iki səhifəlik yazıda xeyli yanlışlara yol versin:
"Bu da ayrı-ayrı dil bacarıqlarının zamanında artırılması istiqamətində fəaliyyətin olmamasından doğur.
