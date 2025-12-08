İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Nazir: Azərbaycanda dərsliklər ayrı-ayrı müəlliflərin müxtəlif mülahizələri ilə yazılıb

    Elm və təhsil
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:56
    Azərbaycanda dərsliklər ayrı-ayrı müəlliflərin müxtəlif mülahizələri ilə yazılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfransda çıxışında deyib.

    Nazir bildirib ki, son illərdə 400-dən çox abituriyent 500 baldan çox bal toplayaraq Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasını seçib:

    "Şübhəsiz, bu gələcəkdə tədris edən şəxsin bilik və bacarıqlarının üstünlüyünü ifadə edir".

    E.Əmrullayev onu da bildirib ki, yüksək bal toplayan şəxs ola bilər ki, iki səhifəlik yazıda xeyli yanlışlara yol versin:

    "Bu da ayrı-ayrı dil bacarıqlarının zamanında artırılması istiqamətində fəaliyyətin olmamasından doğur.

