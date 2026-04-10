    Məleykə Abbaszadə: Son 10 ildə imtahan zallarından 6 milyondan çox insan keçib

    Son 10 ildə imtahan zallarından 6 milyondan çox insan keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə "Qiymətləndirmə sistemləri: Etimad, Şəffaflıq və İnnovasiya" mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu, sadəcə statistika deyil, bütöv bir nəslin təhsil və həyat trayektoriyasıdır:

    "DİM artıq universitetə qəbul olmaq üçün seçim mexanizmi olmaqdan çıxıb, ədalət infrastrukturunun mühüm elementinə çevrilib. Biz vətəndaşı məktəb partasından peşəkar fəaliyyətə qədər müşayiət edirik. Dünyanın ən "ekoloji-təmiz" enerjisi olan insan intellekti ilə işləyən sosial liftin fəaliyyətinə zəmin yaradırıq. Elə mexanizmlər yaratmışıq ki, hər kəs əmin ola bilər ki, onun uğuru öz istedadından, biliyindən və yaradıcı əməyindən asılıdır".

    M.Abbaszadə vurğulayıb ki, DİM etibarın yoxlanıla bilən prosedurlara əsaslandığı intellektual infrastruktur qurub:

    "Yanaşmamız qlobal dünyada beynəlxalq qiymətləndirmə standartları ilə inteqrasiya sayəsində qəbul edilmiş bir modelə çevrilib. Hər il 15 milyondan çox elektron xidmət göstərərək, rəqəmsal idarəetmə prinsiplərini gündəlik həyata tətbiq edirik".

    Son xəbərlər

    10:50

    Mart ayında ASCO-nun bərə gəmiləri ilə 3 400-dən vaqon daşınıb

    İnfrastruktur
    10:47

    BMT rəsmisi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq daha strateji və prioritet yönümlü olacaq"

    Biznes
    10:46

    Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcək

    Xarici siyasət
    10:45
    Foto

    Daşkənddə Teymurilər dövrü irsinin qorunması məsələləri müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    10:44

    Azərbaycan ABŞ-dən pendir tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    10:42

    Qanunsuz torpaq satan Fatmayı bələdiyyəsinin sədri barəsində cinayət işi işi başlanılıb

    Daxili siyasət
    10:35

    Volqoqrada dron hücumu nəticəsində 13 ev, qaz kəməri və elektrik xətti zədələnib

    Digər ölkələr
    10:34

    BMT rəsmisi: "Azərbaycanın WUF13-ə ev sahibliyi mühüm qlobal mərhələdir"

    İnfrastruktur
    10:30

    Məleykə Abbaszadə: Son 10 ildə imtahan zallarından 6 milyondan çox insan keçib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti