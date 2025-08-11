Məleykə Abbaszadə: İxtisas seçimində öz istəyinizi və balınızı nəzərə almalısınız

Haqqımızda

Elm və təhsil
11 avqust 2025 10:44
Məleykə Abbaszadə

Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin rəhbəri Məleykə Abbaszadə ixtisas seçimi ilə bağlı abituriyentlərə müraciət edib.

"Report" xəbər verir ki, o, abituriyenlərə ixtisas seçimini özlərinin aparmağını məsləhət görüb.

"Bal sizin əməyinizin nəticəsidir, seçim də sizin olmalıdır. Biz verdiyimiz məlumatları təhlil edib, öz prioritetlərinizi müəyyənləşdirərək seçim etməlisiniz. Əlbəttə ki, öz istəyinizi və balınızı nəzərə almalısınız. Real imkanlarınızı statistika ilə müqayisə etməlisiniz. İnanıram ki, seçiminiz uğurlu olacaq. Seçim etməkdən qorxmayın", - DİM sədri qeyd edib.

