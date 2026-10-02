Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək
Elm və təhsil
- 02 oktyabr, 2026
- 17:30
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Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev oktyabrın 30-da Naxçıvan şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulda Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur sakinləri iştirak edə bilərlər.
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