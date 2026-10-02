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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:30
    Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək
    Emin Əmrullayev

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev oktyabrın 30-da Naxçıvan şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur sakinləri iştirak edə bilərlər.

    Emin Əmrullayev Vətəndaş qəbulu Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Muxtar Respublikası
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