    Bu gün geomaqnit qasırğası gözlənilir

    Elm və təhsil
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:54
    Bu gün geomaqnit qasırğası gözlənilir

    Bu gün G2 səviyyəli geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var.

    Bu barədə "Report"a Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.

    Məlumata görə, Tac Dəliklərinin təsiri ilə yanvarın 13-16-da yenidən geomaqnit sahəsinin intensivliyinin G1 səviyyəsinə yüksələ biləcəyi gözlənilir.

    Geomaqnit qasırğası Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

