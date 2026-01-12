Bu gün geomaqnit qasırğası gözlənilir
Elm və təhsil
- 12 yanvar, 2026
- 15:54
Bu gün G2 səviyyəli geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var.
Bu barədə "Report"a Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.
Məlumata görə, Tac Dəliklərinin təsiri ilə yanvarın 13-16-da yenidən geomaqnit sahəsinin intensivliyinin G1 səviyyəsinə yüksələ biləcəyi gözlənilir.
Son xəbərlər
16:21
İlham Əliyev: "Bu gün ölkəmizdə qazlaşma 96 %-ə çatıb"Energetika
16:21
Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİBRegion
16:21
Sabunçu və Binəqədidə evlərdən 10 min manatlıq oğurluq olubHadisə
16:19
Kür−Bakı magistral kəməri əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
16:15
"Qəbələ"dən ayrılan futbolçu I Liqa klubuna transfer olunubFutbol
16:09
Azərbaycanda risk əsaslı tənzimləməyə keçid həyata keçiriləcəkMaliyyə
16:08
Sabah Şirvan şəhərində 4 700-dən çox abonent qazsız qalacaqEnergetika
16:06
Sumqayıtda yeni tullantı sutəmizləyici qurğu tikiləcəkİnfrastruktur
16:05