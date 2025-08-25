Ali məktəblərə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb

Ali təhsil müəssisələri üzrə boş qalan plan yerlərinin sayı 2 219-dur.
“Report” xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Mətbuatla iş və elektron kommunikasiya sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə İTV-nin "Xəbərimiz var" verilişinin efirində deyib.
Onun sözlərinə görə, sözügedən plan yerlərinin siyahısı sabah açıqlanacaq:
"Hazırda I ixtisas qrupu üzrə 1549, II qrup üzrə 278, III ixtisas qrupu üzrə 30, IV qrup üzrə isə 218 boş plan yeri var. V qrupa gəlincə isə 144 boş plan yeri mövcudur".