İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Prorektor: İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdır

    Elm və təhsil
    • 28 noyabr, 2025
    • 13:49
    Prorektor: İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdır

    İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ADA Universitetinin prorektoru Vəfa Kazdal "Peşələrin Sammiti"ndə deyib.

    Onun sözlərinə görə, ömür boyu öyrənmək artıq zamanın çağırışıdır:

    "Ömür boyu öyrənməyə sərmayə yatırılmalıdır. Davamlı təhsil və bacarıq yenilənməsinin mexanizmlərini ortaya qoymaq üçün ömürboyu təhsil mədəniyyəti yaranmalı, bu mədəniyyəti şüurun bir hissəsinə çevirəcək mühit formalaşmalıdır. Bu prosesdə daxili və xarici motivasiya önəmlidir".

    O qeyd edib ki, davamlı öyrənmə təşkilati mədəniyyətin əsas hissəsinə çevrilməsə, bu sahədə müsbət nəticə əldə etmək mümkün deyil:

    "Əgər fərdlərin, işçilərin, əməkdaşların çakışdıqları quruma sadiqliyi artırsa, orada inkişaf baş verir. Bu isə uzunmüddətli rəqabətə gətirib çıxarır".

    Təhsil ADA Universiteti mexanizm prorektor

    Son xəbərlər

    13:51

    MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır

    İnfrastruktur
    13:49

    İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək

    Futbol
    13:49

    Prorektor: İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdır

    Elm və təhsil
    13:40

    Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:35

    RİNN: Ekstremal hava şəraitinə qarşı telekommunikasiya şəbəkələrində əlavə tədbirlər görüləcək

    İKT
    13:35

    Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    13:30

    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən 2 şirkətin vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    13:29

    Eşqi Bağırov: Bu il ilk dəfə rekord sayda şagird bilik yarışlarında iştirak edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti