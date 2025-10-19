Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Ekologiya
    • 19 oktyabr, 2025
    • 13:57
    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, oktyabrın 20-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

