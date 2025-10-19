Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq
Ekologiya
- 19 oktyabr, 2025
- 13:57
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, oktyabrın 20-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.
Son xəbərlər
14:14
Samur-Abşeron su kanalında bir nəfər batıbHadisə
14:10
Almaniya Gürcüstandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıbRegion
14:00
Naxçıvanda ayı ata və oğula hücum edibHadisə
13:57
Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaqEkologiya
13:53
Şəmkirdə quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
13:51
Avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaqEkologiya
13:38
Foto
FHN-in voleybol və basketbol komandaları yüksək nəticələr əldə ediblərKomanda
13:27
Foto
Video
Cəlilabadda yol qəzasında xəsarət alan altı nəfərin səhhəti məlum olub - SİYAHI, YENİLƏNİB-2Hadisə
13:20