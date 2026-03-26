    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Sabah yağış intensivləşəcək, subasma halları istisna olunmur

    Ekologiya
    • 26 mart, 2026
    • 12:52
    Sabah yağış intensivləşəcək, subasma halları istisna olunmur

    Azərbaycanda martın 27-də havanın yağıntılı keçəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir.

    Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində gözlənilən qısamüddətli güclü yağıntılarla əlaqədar bəzi ərazilərdə subasma halları istisna olunmur. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 7-9°, gündüz 11-13° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunundan 749 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 90-95 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

    Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10°, gündüz 12-16°, dağlarda gecə 0-3°, gündüz 3-5° isti olacaq.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti Yağıntılı hava Subasma
    В Азербайджане завтра ожидаются интенсивные осадки, возможны подтопления

    Son xəbərlər

    13:51

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən polietilenin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    13:42

    Kazuto Matsumoto Ağdamda gördükləri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb

    Qarabağ
    13:35

    Basant Sadasivan: Qarabağda bərpa templəri nəzərəçarpan irəliləyiş nümayiş etdirir

    Qarabağ
    13:35

    Konstantin Leorik: Qarabağdakı tikinti miqyası regionun simasını dəyişib

    Qarabağ
    13:35

    Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun I mərhələsi keçiriləcək

    Fərdi
    13:33

    İstanbulda saxta spirtli içkilərə qarşı əməliyyat keçirilib, həbs olunanlar var

    Region
    13:32

    Sabahdan havanın temperaturu 5 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    13:29

    Tramp Mirziyoyevi Mayamidəki G20 sammitinə dəvət edib

    Digər ölkələr
    13:24

    Paşinyan: Ermənistan 2016-cı ilə qədər bütün resurslarını müharibəni təxirə salmağa sərf etmişdi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti