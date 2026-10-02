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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Rayonlarda şimşək çaxır, arabir yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 02 oktyabr, 2026
    • 16:29
    Rayonlarda şimşək çaxır, arabir yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sarıbaş (Qax), Şəki, Ağstafa, Xızı, Xaçmaz, Şabran, Quba, Qusarda şimşək çaxır, arabir yağış yağır.

    Hazırda bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsir, küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 21, Culfada 16 m/s-yə çatır.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
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