    Leysan yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:33
    Leysan yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yağıntılar ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivdir.

    Düşən yağıntının miqdarı Neftçalada 17, Bakıda və Abşeron yarımadasında 16, Cəlilabadda 9, Lerikdə 7, Biləsuvarda 6, Şirvan, Yardımlı, Lənkaran, Astara, Xaçmaz, Qobustanda 2, Daşkəsən, İmişli, Altıağac, Şamaxı, İsmayıllı, Şəmkir, Kürdəmir, Sabirabadda 1 mm-dək qeydə alınır.

    Sumqayıt, Daşkəsən, Şəmkir, Naftalan, Şamaxı, Qobustan, Xaltan, Göyçay, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

