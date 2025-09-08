Bəzi ərazilərdə leysan yağıb, şimşək çaxıb
Ekologiya
- 08 sentyabr, 2025
- 09:27
Ölkənin bir sıra ərazilərində arabir leysan xarakterli yağış yağıb, şimşək çaxıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Balakən-Şəki zonasında yağıntılar intensiv olub.
Düşən yağıntının miqdarı Balakən və Zaqatalada 54, Sarıbaşda (Qax) 20, Qubada 13, Şabranda 12, Qusarda 11, Lənkəranda 8, Astara, Yardımlı, Bərdə, Cəlilabad, Göygöl, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Şuşa, Şəki,Tovuz, Oğuz, Qrız, Yevlax və Zərdabda 4 mm-dək qeydə alınıb.
Yağan intensiv yağışlar nəticəsində hazırda Zaqatala rayonu ərazisindən keçən Talaçaydan sel keçir.
Son xəbərlər
10:55
Türkiyədə sosial şəbəkələrin işində problem yaranıbDigər ölkələr
10:49
Bu ilin 8 ayında 36 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunubSosial müdafiə
10:49
Yeni səfir İsraillə Qazaxıstan arasında münasibətlərin dərinləşməsinə ümid edirRegion
10:46
ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi 3 illik auditor seçirMaliyyə
10:42
Foto
Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilə imzalanıbFərdi
10:41
Naxçıvanın bəzi ərazilərində üç gün işıq fasilələrlə veriləcəkEnergetika
10:37
Putin Dövlət Dumasına İşgəncələrə qarşı konvensiyanın ləğvi haqqında qanun layihəsi təqdim edibDigər ölkələr
10:34
Foto
Şəkidə qədim sənət ənənələrinin qorunması məqsədilə tədbir keçirilibİncəsənət
10:28