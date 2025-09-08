İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Bəzi ərazilərdə leysan yağıb, şimşək çaxıb

    Ekologiya
    • 08 sentyabr, 2025
    • 09:27
    Bəzi ərazilərdə leysan yağıb, şimşək çaxıb

    Ölkənin bir sıra ərazilərində arabir leysan xarakterli yağış yağıb, şimşək çaxıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Balakən-Şəki zonasında yağıntılar intensiv olub.

    Düşən yağıntının miqdarı Balakən və Zaqatalada 54, Sarıbaşda (Qax) 20, Qubada 13, Şabranda 12, Qusarda 11, Lənkəranda 8, Astara, Yardımlı, Bərdə, Cəlilabad, Göygöl, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Şuşa, Şəki,Tovuz, Oğuz, Qrız, Yevlax və Zərdabda 4 mm-dək qeydə alınıb.

    Yağan intensiv yağışlar nəticəsində hazırda Zaqatala rayonu ərazisindən keçən Talaçaydan sel keçir.

    Leysan yağış Azərbaycan Hava proqnozu

    Son xəbərlər

    10:55

    Türkiyədə sosial şəbəkələrin işində problem yaranıb

    Digər ölkələr
    10:49

    Bu ilin 8 ayında 36 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:49

    Yeni səfir İsraillə Qazaxıstan arasında münasibətlərin dərinləşməsinə ümid edir

    Region
    10:46

    ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi 3 illik auditor seçir

    Maliyyə
    10:42
    Foto

    Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    10:41

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində üç gün işıq fasilələrlə veriləcək

    Energetika
    10:37

    Putin Dövlət Dumasına İşgəncələrə qarşı konvensiyanın ləğvi haqqında qanun layihəsi təqdim edib

    Digər ölkələr
    10:34
    Foto

    Şəkidə qədim sənət ənənələrinin qorunması məqsədilə tədbir keçirilib

    İncəsənət
    10:28

    Qazaxıstan XİN başçısı: Saxlanıldığım barədə yalan xəbər yayılanda işdə idim

    Region
    Bütün Xəbər Lenti