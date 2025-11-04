Bəzi ərazilərə yağış, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlıya qar yağır - FAKTİKİ HAVA
Ekologiya
- 04 noyabr, 2025
- 10:39
Saat 10:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir yağış, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlının yüksək dağlıq ərazilərinə isə qar yağır.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Lənkəran-Astara bölgəsində yağıntılar leysan xarakterlidir.
Düşən yağıntının miqdarı Astarada 20, Lənkəranda 16, Şamaxı, Cəlilabad, eyni zamanda Bakı və Abşeron yarımadasında 2, Qəbələ, Qobustan, Xızı, Quba, Yardımlı, Biləsuvar, Sabirabad, Xaltan, Şabran, Şuşa, Xankəndi, Xocavənd, Xocalı, Füzulidə 1 mm-dir.
Daşkəsən, Ağdam, Sarıbaş (Qax), Kişçay (Şəki), Şamaxı, Qrız, Xaltan, Göyçay, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.
Yağıntılı hava şəraiti noyabrın 5-i gündüzədək davam edəcək.
