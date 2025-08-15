Bakı, Qubadlı və İmişidə ağaclar qanunsuz kəsilib, 71 min 750 manat ziyan dəyib

Son bir həftə ərzində Bakı, Qubadlı və İmişidə ağacların qanunsuz kəsilməsi halları aşkarlanıb, 71 min 750 manat ziyan dəyib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, araşdırma zamanı Bakı şəhərinin Yasamal rayonu, Vasif Əliyev küçəsi, 165 ünvanında, Qubadlı rayonu Hal kəndi və İmişli rayonu ərazisində ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 71 min 750 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib.
Hər bir fakt üzrə yaşıllıqlara dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilməsi üçün hazırlanır.