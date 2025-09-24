İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Azərbaycanda Texnologiya Ehtiyaclarının Qiymətləndirilməsi ilə bağlı müzakirə keçirilib

    Ekologiya
    • 24 sentyabr, 2025
    • 14:32
    Azərbaycanda Texnologiya Ehtiyaclarının Qiymətləndirilməsi ilə bağlı müzakirə keçirilib

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində sentyabrın 24-də iqlim dəyişmələri sahəsində "Azərbaycanda Texnologiya Ehtiyaclarının Qiymətləndirilməsi" layihəsinə həsr olunmuş müzakirə təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, layihə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası və Paris Sazişindən irəli gələn öhdəliklərin icrası məqsədilə Qlobal Ekologiya Fondu və BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının dəstəyi ilə həyata keçirilir. Məqsəd ölkələrin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə prioritet texnologiya ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və gələcək maliyyə-texniki əməkdaşlığa zəmin yaratmaqdır.

    Tədbirdə ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Umayra Tağıyeva, kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlhamə Qədimova, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyininin Aparat rəhbərinin müavini Ülviyyə Məmmədova, BMT-nin İnkişaf Proqramının Kopenhagen İqlim Mərkəzinin nümayəndəsi Matilda Briks Pedersen, Mərkəzin regional eksperti Ala Druta, eləcə də aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri, eyni zamanda beynəlxalq tərəfdaşlar, donor təşkilatları, akademik və tədqiqat sahəsində çalışan mütəxəssislər, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və özəl sektorun nümayəndələri iştirak edir.

    Müzakirələrdə su, kənd təsərrüfatı, enerji, torpaq ehtiyatları, meşəçilik üzrə iqlim siyasəti ilə uzlaşdırılmış plan və proqramlar təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, 2025–2027-ci illərdə həyata keçiriləcək layihə Azərbaycan da daxil olmaqla 17 ölkəni əhatə edəcək.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyin müzakirə

    Son xəbərlər

    15:18

    Kəmaləddin Heydərov Polşanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    15:15

    Gəncədə III MDB Oyunlarına dəstək məqsədi ilə şahmat yarışı keçiriləcək

    Digər
    15:13

    Azərbaycan şirkətlərinin Moldovaya investisiya qoyuluşu açıqlanıb

    Biznes
    15:07
    Foto

    İrandan Rusiyaya "kahı" yükü aparan avtomobildə 29 kiloqram narkotik aşkar edilib

    Biznes
    15:03

    Bakıda cüdo məşqçiləri üçün peşəkar inkişaf proqramı həyata keçiriləcək

    Fərdi
    15:02

    Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücumu nəticəsində ölən və yaralananlar var

    Region
    14:58

    Ermənistanın İstintaq Komitəsi: İcma başçısının qətli ilə bağlı qisas versiyası nəzərdən keçirilir - YENİLƏNİB

    Region
    14:58

    Gürcüstan aralarında azərbaycanlı da olan 20 əcnəbini deportasiya edib

    Region
    14:56

    Bakıda Avropa Dilləri Günü münasibətilə silsilə tədbirlər keçiriləcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti