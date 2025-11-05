İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Rəvan Həsənov: Fərqliliyin rəngi festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdır

    "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İcraçı direktoru Rəvan Həsənov "Fərqliliyin rəngi" festivalında çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanın tolerantlıq və multikulturalizm modelinin uğurunun ilk səbəbi süni, administrativ təməl üzərində qurulmamasıdır:

    "Elə dövlətlər var, özlərindəki fərqliliyə xüsusi yanaşma formalaşdırmağa çalışdılar. Azərbaycanda isə fərqlilik dedikdə zənginlik, sevgi, bir-birinə ehtiram və hörmət başa düşülür. Azərbaycan modelini formalaşdıran sütunların möhkəmliyinin əyani sübutu Vətən müharibəsi oldu. Milli birlik Vətən müharibəsinin əsas qüvvəsindən biri idi".

