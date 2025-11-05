Rəvan Həsənov: "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdır
Din
- 05 noyabr, 2025
- 12:55
"Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İcraçı direktoru Rəvan Həsənov "Fərqliliyin rəngi" festivalında çıxışı zamanı deyib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanın tolerantlıq və multikulturalizm modelinin uğurunun ilk səbəbi süni, administrativ təməl üzərində qurulmamasıdır:
"Elə dövlətlər var, özlərindəki fərqliliyə xüsusi yanaşma formalaşdırmağa çalışdılar. Azərbaycanda isə fərqlilik dedikdə zənginlik, sevgi, bir-birinə ehtiram və hörmət başa düşülür. Azərbaycan modelini formalaşdıran sütunların möhkəmliyinin əyani sübutu Vətən müharibəsi oldu. Milli birlik Vətən müharibəsinin əsas qüvvəsindən biri idi".
