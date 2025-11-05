Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Раван Гасанов: Фестиваль "Цвет разнообразия" - это креативная презентация межрелигиозного диалога

    Религия
    • 05 ноября, 2025
    • 13:35
    Раван Гасанов: Фестиваль Цвет разнообразия - это креативная презентация межрелигиозного диалога

    Фестиваль "Цвет разнообразия" - это креативная презентация межрелигиозного диалога.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на фестивале "Цвет разнообразия".

    Он подчеркнул, что успех азербайджанской модели толерантности и мультикультурализма объясняется тем, что она основана не на административных мерах, а на естественных ценностях общества.

    "Во многих странах предпринимались попытки искусственно сформировать особый подход к внутренним различиям. В Азербайджане же различие воспринимается как богатство, выражение любви, взаимного уважения и почтения. Ярким доказательством прочности основ нашей модели стала Отечественная война - национальное единство стало одной из главных сил, приведших к Победе", - отметил он.

    Rəvan Həsənov: "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdır
    Ravan Hasanov: "Color of Diversity" festival - creative presentation of interreligious dialogue

    Лента новостей