Раван Гасанов: Фестиваль "Цвет разнообразия" - это креативная презентация межрелигиозного диалога

Фестиваль "Цвет разнообразия" - это креативная презентация межрелигиозного диалога.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на фестивале "Цвет разнообразия".

Он подчеркнул, что успех азербайджанской модели толерантности и мультикультурализма объясняется тем, что она основана не на административных мерах, а на естественных ценностях общества.

"Во многих странах предпринимались попытки искусственно сформировать особый подход к внутренним различиям. В Азербайджане же различие воспринимается как богатство, выражение любви, взаимного уважения и почтения. Ярким доказательством прочности основ нашей модели стала Отечественная война - национальное единство стало одной из главных сил, приведших к Победе", - отметил он.