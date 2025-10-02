İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Ramin Məmmədov "Global Teen Challenge" təşkilatının rəhbəri ilə görüşüb

    Din
    • 02 oktyabr, 2025
    • 17:26
    Ramin Məmmədov Global Teen Challenge təşkilatının rəhbəri ilə görüşüb

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov "Global Teen Challenge" təşkilatının icraçı direktorunun müavini Kevin Tayler və Gürcüstan üzrə direktoru Kuanış Akkuzov ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Dini Komitənin sədri Azərbaycan dövlətinin dini sahədə həyata keçirdiyi siyasət, gənclərin sağlam ruhda böyüməsi, zərərli vərdişlərdən qorunması və milli-mənəvi dəyərlərin təbliği istiqamətində görülən işlər barədə qonaqlara ətraflı məlumat verib.

    "Global Teen Challenge" təşkilatının icraçı direktorunun müavini Kevin Tayler qurumun fəaliyyəti, dünyada həyata keçirdiyi layihələr və ölkəmizdəki dini icmalarla gələcək əməkdaşlıq perspektivləri haqqında danışaraq, Azərbaycanda dini-mənəvi dəyərlərin qorunması sahəsində görülən işləri yüksək qiymətləndirib.

    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub.

