İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Deputat: Son vaxtlar dində "yeniliklər" etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır

    Din
    • 21 yanvar, 2026
    • 16:52
    Deputat: Son vaxtlar dində yeniliklər etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır

    Son vaxtlar ənənəvi dini dəyərləri gözdən salmağa çalışanların, dində "yeniliklər" etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov parlamentin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin bugünkü iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, son illər ölkədə qeyri-ənənəvi dini təriqətlərin üzvlərinin sayında artım davam edir:

    "Bu gün Azərbaycanın dini coğrafiyasında ciddi dəyişikliklər baş verir. Bu bizə gələcəkdə ciddi problemlər yarada bilər.

    Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, son vaxtlar ənənəvi dini dəyərləri gözdən salmağa çalışanların, dində "yeniliklər" etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Bunu edənlər guya mövhumat və xurafatla mübarizə görüntüsü yaratmağa çalışırlar".

    Deputat cəmiyyətdəki çağırışların qarşısının alınması məqsədilə "Dini etiqad azadlığı haqqında" qanuna bir sıra dəyişikliklərin olunmasını təklif edib:

    "Hesab edirəm, bu cür cəhdlərin qarşısı alınmalıdır. Yoxsa getdikcə cəmiyyətdə bu cür "yeniliklər" etmək istəyənlərin sayı artacaq və bu da cəmiyyətdə ciddi haçalanmaya və qarşıdurmaya apara bilər".

    Milli Məclis dini etiqat təriqət

    Son xəbərlər

    17:26

    Bakı metrosu Maliyyə Nazirliyindən aldığı faizsiz krediti bağlayıb

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    17:25

    Vüqar Qurbanov vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    17:22

    Kəraçidəki ticarət mərkəzində ölənlərin sayı 60 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    17:20

    Sülh Şurasına dəvət İlham Əliyevin xarici siyasətinə verilən yüksək qiymətin ifadəsidir - RƏY

    Xarici siyasət
    17:19

    "Trabzonspor"un futbolçusu Belçika klubuna keçib

    Futbol
    17:17

    Danimarkanın Baş naziri Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    17:07

    "Europol" narkotiklərin istehsalına qarşı tarixdə ən böyük əməliyyatı həyata keçirib

    Digər ölkələr
    17:06
    Foto
    Video

    Ucarda dörd otaqlı ev yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti