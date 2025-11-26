Yuri Uşakov: Uitkoff növbəti həftə Moskvaya gələcək
Digər
- 26 noyabr, 2025
- 10:38
ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoffun növbəti həftə Moskvaya gəlməsi ilə bağlı ilkin razılıq əldə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.
"Stiv Uitkoff və administrasiyanın Ukrayna məsələləri ilə əlaqəsi olan bir sıra nümayəndələri gələcək", - prezidentin köməkçisi qeyd edib.
Y.Uşakov qeyd edib ki, ABŞ ilə münasibətlər qurulur, lakin proses "çətin" gedir: "Onlar (Rusiya və ABŞ münasibətləri) çətin qurulur. Münasibətlər təmaslar, o cümlədən telefon vasitəsilə qurulur".
Son xəbərlər
11:18
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)Maliyyə
11:16
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)Maliyyə
11:12
NTD amerikalı basketbolçunun transferini rəsmiləşdiribKomanda
11:09
UEFA Çempionlar Liqası: "Napoli" doğma meydandakı son 20 oyunun birində məğlub olubFutbol
11:08
Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanası Respublika Pediatriya Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir - RƏSMİSağlamlıq
11:08
Kuba Prezidenti Azərbaycanla münasibətlərin dərinləşdirilməsinə hazırdırXarici siyasət
11:07
Gələn ilin əmək miqrasiyası kvotasına dair təkliflər Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaqSosial müdafiə
11:00
AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
10:59
Foto