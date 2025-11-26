İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Yuri Uşakov: Uitkoff növbəti həftə Moskvaya gələcək

    Digər
    • 26 noyabr, 2025
    • 10:38
    Yuri Uşakov: Uitkoff növbəti həftə Moskvaya gələcək

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoffun növbəti həftə Moskvaya gəlməsi ilə bağlı ilkin razılıq əldə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

    "Stiv Uitkoff və administrasiyanın Ukrayna məsələləri ilə əlaqəsi olan bir sıra nümayəndələri gələcək", - prezidentin köməkçisi qeyd edib.

    Y.Uşakov qeyd edib ki, ABŞ ilə münasibətlər qurulur, lakin proses "çətin" gedir: "Onlar (Rusiya və ABŞ münasibətləri) çətin qurulur. Münasibətlər təmaslar, o cümlədən telefon vasitəsilə qurulur".

    Ушаков: Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе

