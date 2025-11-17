İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 17 noyabr, 2025
    • 21:10
    Türkiyə Prezidenti: Fələstin dövləti qurulmadıqca Yaxın Şərqə sabitlik gəlməyəcək

    Fələstin dövləti qurulmadıqca Yaxın Şərqə sabitlik gəlməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra xalqa müraciətində deyib.

    "Fələstinə qarşı təhdidlər aradan qalxmadıqca, regionda heç bir dövlət üçün təhlükəsizlik təmin olunmayacaq", - Ərdoğan qeyd edib.

    O, Türkiyənin ikidövlətli həll yolunu dəstəklədiyini və bunun üçün çalışdığını bildirib.

