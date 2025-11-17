Türkiyə Prezidenti: Fələstin dövləti qurulmadıqca Yaxın Şərqə sabitlik gəlməyəcək
Digər
- 17 noyabr, 2025
- 21:10
Fələstin dövləti qurulmadıqca Yaxın Şərqə sabitlik gəlməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra xalqa müraciətində deyib.
"Fələstinə qarşı təhdidlər aradan qalxmadıqca, regionda heç bir dövlət üçün təhlükəsizlik təmin olunmayacaq", - Ərdoğan qeyd edib.
O, Türkiyənin ikidövlətli həll yolunu dəstəklədiyini və bunun üçün çalışdığını bildirib.
