    • 12 sentyabr, 2025
    • 10:23
    Şahzadə Harri Kiyevə gözlənilməz səfər edib

    Sasseks hersoqu Harri Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski hökumətinin dəvəti ilə Kiyevə gedib.

    "Report" "The Gardian"a istinadən xəbər verir ki, o, Kiyevə Kral Çarlz ilə son 20 ayda ilk qısa görüşündən sonra "Invictus Games" komandası ilə birlikdə gəlib.

    Səfərdə məqsəd yaralı Ukrayna hərbçilərinə dəstək olmaqdır. "Biz müharibəni dayandıra bilmərik, lakin zərərçəkənlərin bərpasına kömək etmək üçün əlimizdən gələni edə bilərik", - şahzadə Harri qeyd edib.

    O, "Invictus Games" fondu ilə birlikdə Ukraynada ağır yaralı əsgərlərin reabilitasiyası üçün təşəbbüslər irəli sürməyi planlaşdırır.

    Şahzadənin Ukraynanın Baş naziri Yuliya Svırıdenko ilə də görüşəcəyi bildirilir.

    Britaniya şahzadəsi Ukrayna Zelenski səfər
    Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев
    Prince Harry makes surprise visit to Ukraine pledging support for thousands injured in war

