Şahzadə Harri Kiyevə gözlənilməz səfər edib
Digər
- 12 sentyabr, 2025
- 10:23
Sasseks hersoqu Harri Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski hökumətinin dəvəti ilə Kiyevə gedib.
"Report" "The Gardian"a istinadən xəbər verir ki, o, Kiyevə Kral Çarlz ilə son 20 ayda ilk qısa görüşündən sonra "Invictus Games" komandası ilə birlikdə gəlib.
Səfərdə məqsəd yaralı Ukrayna hərbçilərinə dəstək olmaqdır. "Biz müharibəni dayandıra bilmərik, lakin zərərçəkənlərin bərpasına kömək etmək üçün əlimizdən gələni edə bilərik", - şahzadə Harri qeyd edib.
O, "Invictus Games" fondu ilə birlikdə Ukraynada ağır yaralı əsgərlərin reabilitasiyası üçün təşəbbüslər irəli sürməyi planlaşdırır.
Şahzadənin Ukraynanın Baş naziri Yuliya Svırıdenko ilə də görüşəcəyi bildirilir.
Son xəbərlər
11:06
Serdar Kılıç Ermənistana səfər edibDigər ölkələr
11:05
Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olubElm və təhsil
11:05
Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıbEnergetika
11:01
Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcəkDigər ölkələr
11:01
Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcəkMilli Məclis
10:58
Bu günədək bağçalara müsabiqə yolu ilə qəbul olunan işçilərin sayı açıqlanıbElm və təhsil
10:57
Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırırDigər ölkələr
10:55
Foto
"Bank Respublika" və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı irihəcmli kredit sazişi imzalayıbMaliyyə
10:51