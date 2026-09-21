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    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Digər
    • 21 sentyabr, 2026
    • 13:49
    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov sentyabrın 21-də Bakıda vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda vətəndaşlar əsasən dini maarifləndirmə işlərinin genişləndirilməsi, işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı təklif və müraciətlərini diqqətə çatdırıblar.

    Komitə sədri vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həll edilməsi üçün aidiyyəti struktur bölmələrinə müvafiq tapşırıqlar verib.

    Vətəndaş qəbulu Ramin Məmmədov

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