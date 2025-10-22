Estoniya Bakıda səfirlik açacaq
Digər
- 22 oktyabr, 2025
- 13:12
Estoniya Azərbaycanda səfirlik açacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxkna Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında deyib.
O qeyd edib ki, bu ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün önəmli addımdır:
"Biz təmsilçiliyimizi artırmalıyıq".
Son xəbərlər
14:11
Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərcləri 9 %-ə yaxın artırıbMaliyyə
14:11
Mer: Rusiyanın hücumu nəticəsində Xarkovda 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıbRegion
14:10
Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru işdən çıxıbSağlamlıq
14:06
Azərbaycanda müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 9 ayda 5 milyard manatı ötübMaliyyə
14:06
Belqradda parlament binası qarşısında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
14:02
Azərbaycanın icmal büdcəsində 7 milyard manata yaxın profisit yaranıbMaliyyə
13:59
Zelenski Osloda Norveçin Baş naziri ilə danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
13:59
Foto
Video
Əli Əsədov Tbilisidə İrakli Kobaxidze ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
13:56