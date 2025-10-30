İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ərdoğan Türkiyə çempionatında hakimlərin mərc oyunlarına qoşulmasına münasibət bildirib

    Digər
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:26
    Ərdoğan Türkiyə çempionatında hakimlərin mərc oyunlarına qoşulmasına münasibət bildirib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan futbol üzrə ölkə çempionatında hakimlərin mərc oyunlarına qoşulmasına münasibət bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident Almaniyanın Kansleri Fridrix Mertslə birgə mətbuata bəyanatında dövlətin bu məsələdə üzərinə düşəni etdiyini deyib.

    "Mərc oyunlarına qoşulan hakimlərlə bağlı dövlət əl-qolunu bağlayıb kənarda dura bilməz, üzərinə düşəni edir", - Türkiyə lideri vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) prezidenti İbrahim Hacıosmanoğlu bu yaxınlarda keçirdiyi mətbuat konfransında ölkədə peşəkar futbol liqalarının matçlarına təyinat alan 571 hakimdən 371 nəfərinin mərc oyunları saytlarında aktiv hesabları olduğunu bildirib. Bu açıqlamadan sonra prokurorluq araşdırmalara başlayıb. Rəsmilər son beş ilin bütün məlumat və qeydlərinin araşdırılacağını açıqlayıblar.

    Ərdoğan Futbol hakimlər mərc oyunları

    Son xəbərlər

    17:52

    Blekmen: Londonla Bakı müdafiə və kibertəhlükəsizlik sahələrində tərəfdaşlığı genişləndirəcək

    Hərbi
    17:48
    Foto

    UNEC və "Rabitəbank" qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Maliyyə
    17:48

    Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıb

    Elm və təhsil
    17:42

    Moskva və Astana Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttini çəkməyi planlaşdırır

    İKT
    17:33

    TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşib

    Xarici siyasət
    17:29

    Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində bilet alışı proseduru dəyişib

    İnfrastruktur
    17:27
    Foto

    NDU-da "İnkişaf və innovasiyalar: Süni intellekt və maşın öyrənməsi" adlı I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib

    Elm və təhsil
    17:27
    Foto

    Əli Əsədov BƏƏ-nin Federal Milli Şurasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:26

    Ərdoğan Türkiyə çempionatında hakimlərin mərc oyunlarına qoşulmasına münasibət bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti