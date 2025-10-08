İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bu gün və sabah Drakonid meteor yağışı müşahidə olunacaq

    Digər
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:33
    Bu gün və sabah Drakonid meteor yağışı müşahidə olunacaq

    Bu gün və sabah Drakonid meteor yağışı müşahidə olunacaq.

    Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrasından "Report"a verilən məlumata görə, bu axının mənbəyi 21P/Giakobini–Zinner kometidir.

    Bildirilib ki, 1900-cü ildə fransız astronom Mişel Giakobininin kəşf, 1913-cü ildə isə alman astronom Ernst Zinnerin yenidən müşahidə etdiyi bu komet 6,6 illik periodla Günəş ətrafında dövr edir: "Kometin hər dövrəsində buraxdığı toz və qaz axını Yer orbitini kəsdiyi üçün biz onu meteor yağışı kimi müşahidə edirik. Drakonidlər digər meteor yağışlarından fərqli olaraq çox yavaş hərəkət edir və səmada parlaq, uzunmüddətli işıq izləri buraxırlar. Adətən fəallığı zəif olur – saatda 5-ə yaxın meteor müşahidə edilir. Drakonid meteorlarının sürəti çox yavaş - təxminən 20 km/saatdır. Bu meteor tarix boyu bəzən sürpriz partlayışlarla yadda qalıb: məsələn, 1926, 1933, 1946 və 2011-ci illərdə müşahidəçilər saatda minlərlə meteor qeydə alıblar".

    Bu il Drakonid meteor yağışının pik fəallığı 8-9 oktyabr axşamlarında, xüsusilə saat 19:30–23:00 arası gözlənilir.

    BDU Drakonid meteor yağışı

    Son xəbərlər

    09:42

    Azəbaycan Avropa Kənd Təsərrüfatı Komissiyasının sessiyasında təmsil olunub

    ASK
    09:40

    Azərbaycandakı bütün alimlərə ilk dəfə limitsiz sayda ödənişsiz məqalə dərc etmək imkanı təqdim edilib

    Digər
    09:38

    EIA Azərbaycanda neft hasilatı üzrə 2025-ci il proqnozunu dəyişməyib

    Energetika
    09:35

    Aİ ölkələrinin diplomatik missiyasının nümayəndələri İran XİN-ə çağırılıb

    Region
    09:35

    Vahid vergi bəyannaməsinin "SİMA İmza" ilə təqdim edilməsi mümkün oldu

    İKT
    09:33

    Bu gün və sabah Drakonid meteor yağışı müşahidə olunacaq

    Digər
    09:32

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:29

    Minatəmizləmə Agentliyi Hadrutda mobil baza yaradacaq

    İnfrastruktur
    09:25

    Türkiyədə bir qrup tanınmış sənətçi saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti