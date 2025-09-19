İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    BƏƏ prezidenti Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    • 19 sentyabr, 2025
    • 17:46
    BƏƏ prezidenti Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan Gürcüstana rəsmi səfər edib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Tbilisi beynəlxalq hava limanında rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib.

    Qonağı Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze qarşılayıb. Hər iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib.

    Hazırda hökumət administrasiyasında BƏƏ və Gürcüstanın Nazirlər Kabineti üzvlərinin iştirakı ilə liderlərin geniş tərkibdə görüşü keçirilir.

    Səfər zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağı gözlənilir.

