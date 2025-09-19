BƏƏ prezidenti Gürcüstanda rəsmi səfərdədir
Digər
- 19 sentyabr, 2025
- 17:46
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan Gürcüstana rəsmi səfər edib.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Tbilisi beynəlxalq hava limanında rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib.
Qonağı Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze qarşılayıb. Hər iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib.
Hazırda hökumət administrasiyasında BƏƏ və Gürcüstanın Nazirlər Kabineti üzvlərinin iştirakı ilə liderlərin geniş tərkibdə görüşü keçirilir.
Səfər zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağı gözlənilir.
Son xəbərlər
19:02
Sahibə Qafarova Malayziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşübXarici siyasət
19:01
"Zirə" – "Şamaxı" matçında hesab açılıbFutbol
18:46
Rusiya qırıcıları Estoniyanın hava məkanını pozubDigər ölkələr
18:45
KİV: Trampın helikopteri Londonda təcili eniş edibDigər ölkələr
18:41
Bakıda və bir neçə rayonda yaşıllıqlara 165 min manatdan çox ziyan vurulubEkologiya
18:35
Foto
Biləsuvarda "PeşəFest" keçirilibSosial müdafiə
18:27
Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblarXarici siyasət
18:07
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin kuboku "Odlar Yurdu"na həsr olunubFormula 1
18:02