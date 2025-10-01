İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılışı olub

    01 oktyabr, 2025
    Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılışı olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella oktyabrın 1-də Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılışında iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, tədris binalarında yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra dövlət başçısı, birinci xanım və İtaliya Prezidenti ölkədə səfərdə olan italyan universitetlərinin rəhbərləri, İtaliya-Azərbaycan Universitetinin professorları və tələbələri ilə görüşüblər.

    В Баку состоялось открытие первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета
    First academic buildings of Italy-Azerbaijan University opened in Baku

