В Баку состоялось открытие первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета

1 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и находящийся с официальным визитом в нашей стране президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.

Как сообщает Report, после ознакомления с условиями, созданными в учебных корпусах, глава нашего государства, первая леди и президент Италии встретились с находящимися с визитом в нашей стране руководителями итальянских вузов, профессорами и студентами Итало-Азербайджанского университета.