В Баку состоялось открытие первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета
Внешняя политика
- 01 октября, 2025
- 11:28
1 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и находящийся с официальным визитом в нашей стране президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.
Как сообщает Report, после ознакомления с условиями, созданными в учебных корпусах, глава нашего государства, первая леди и президент Италии встретились с находящимися с визитом в нашей стране руководителями итальянских вузов, профессорами и студентами Итало-Азербайджанского университета.
Последние новости
12:38
Глава ЕК: Сегодня лидеры ЕС соберутся в Копенгагене для обсуждения плана по оборонеДругие страны
12:32
В Кяльбаджаре и на Шахдаге выпал снегЭкология
12:26
Завершился визит президента Италии в АзербайджанВнешняя политика
12:23
В РФ число смертей от суррогатного алкоголя возросло до 38В регионе
12:23
III Игры СНГ: Завершился четвертый день соревнований по плаванию - ОБНОВЛЕНО-4Индивидуальные
12:14
Президент НАНА: Книжная выставка - значимое научно-культурное событие для АзербайджанаЛитература
12:11
В Марокко усиливаются молодежные протесты: сотни задержанных и десятки пострадавшихДругие страны
12:08
Обвиняемая в шпионаже в пользу Азербайджана консул Армении в Австрии не признает винуВ регионе
12:05