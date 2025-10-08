İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "AzərEnerji" yeni təhlükəsizlik və idarəetmə sistemi qurur

    Digər
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:22
    AzərEnerji yeni təhlükəsizlik və idarəetmə sistemi qurur

    "AzərEnerji" ASC ölkədə yeni yaradılan bərpa olunan enerji mənbələrinin şəbəkəyə inteqrasiyasını asanlaşdırmaq, idarəetməni qlobal standartlara uyğunlaşdırmaq və enerji sisteminin dayanıqlığını gücləndirmək məqsədilə ABŞ-nin SEL (Schweitzer Engineering Laboratories) şirkəti ilə birgə yeni layihəyə start verib.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, layihə çərçivəsində Azərbaycanda WAMS - Geniş Ərazi Monitorinq Sistemi (Wide Area Monitoring System ) və WACS - Geniş Ərazi İdarəetmə Sistemi (Wide Area Control System) texnologiyaları tətbiq ediləcək.

    İlk mərhələdə əsas elektrik stansiyaları və qovşaq yarımstansiyalarında 27 ədəd xüsusi ölçü cihazı - PMU quraşdırılır. Bu cihazlar real vaxt rejimində şəbəkədəki gərginlik, cərəyan və tezliyi dəqiq ölçərək məlumatları mərkəzi serverə ötürəcək. Bununla həm Azərbaycanın enerji sisteminə, həm də Rusiya, Gürcüstan və İranla olan enerji əlaqələrinə onlayn nəzarət imkanı yaranacaq. Bu texnologiya qəza risklərini vaxtında aşkar etməyə və onların böyüməsinin qarşısını almağa şərait yaradacaq.

    Beləliklə, WAMS sistemi vasitəsilə şəbəkənin vəziyyəti anlıq izlənəcək, sabitlik göstəriciləri, gərginlik dəyişmələri və enerji axınları real vaxtda görünəcək. Bu isə operatorlara daha dəqiq və operativ qərar verməyə, həmçinin bərpa olunan enerji mənbələrinin idarə edilməsini asanlaşdırmağa imkan verəcək.

    WACS sistemi isə WAMS-dan daxil olan məlumatlar əsasında şəbəkədə avtomatik idarəetmə tədbirlərini həyata keçirəcək. Bu çərçivədə yükün tənzimlənməsi, generator gücünün dəyişdirilməsi, enerji axınlarının balanslaşdırılması təmin olunacaq, insan müdaxiləsi və qəza riskləri minimuma endiriləcək.

    Sadə dillə desək, WAMS şəbəkənin "gözləri və qulaqları"dır - vəziyyəti izləyir; WACS isə şəbəkənin "beyni və əlləri"dir - qərar qəbul edib tədbir görür.

    "AzərEnerji" yeni təhlükəsizlik və idarəetmə sistemi qurur

    Azərenerji təhlükəsizlik və idarəetmə sistemi SEL şirkəti
    Video
    "Азерэнержи" внедряет новую систему безопасности и управления энергосетью

    Son xəbərlər

    10:54
    Foto

    Dənizkənarı Milli Park "Green Flag Award" beynəlxalq mükafatına layiq görülüb

    Daxili siyasət
    10:51

    Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    10:51

    Ermənistan Futbol Federasiyası 16 min dollar cərimələnib

    Komanda
    10:50

    ITMF rəhbəri: "Azərbaycanın coğrafi mövqeyi tekstil sənayesi üçün böyük üstünlükdür"

    Biznes
    10:48

    Nəqliyyat naziri: "Çexiya Zəngəzur dəhlizinin inkişafını yaxından izləyir" - MÜSAHİBƏ

    İnfrastruktur
    10:46
    Foto

    "Yelo Bank" komandası Mərdəkan çimərliyində təmizlik aksiyası həyata keçirib

    Maliyyə
    10:38

    Ali Məhkəmədə qeyri-əmlak hüquqlarının müdafiəsi haqqında qərar layihəsi ilkin müzakirəyə çıxarılıb

    Hadisə
    10:38

    Azərbaycanda dövlət büdcəsindən 9 ayda 218 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    10:36

    ADB: KOB-lar ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsi üçün əsas oyunçulardır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti