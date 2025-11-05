İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanın bir qrup alimi təltif edilib - SƏRƏNCAM

    • 05 noyabr, 2025
    • 18:08
    Azərbaycanın bir qrup alimi təltif edilib - SƏRƏNCAM

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycan elminin inkişafında xidmətləri olan şəxslərin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sərəncamla Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilirlər:

    "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə

    Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu

    Əliyev Adil Abas Əli oğlu

    Kərimov Raqub Şahmar oğlu

    Məmmədbəyli Eldar Hüseynqulu oğlu

    Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu

    "Şöhrət" ordeni ilə

    Əlquliyev Rasim Məhəmməd oğlu

    Feyzullayev Əkpər Əkpər oğlu

    Hüseynova İradə Məmməd qızı

    Şükürov Kərim Kərəm oğlu

    3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    Abasov Səfa İslam oğlu

    Ayda Zadə Kamil Rəcəb oğlu

    Əliyev Əlövsət Qaraca oğlu

    Əliyev İmir İlyas oğlu

    Əsədov Mirsəlim Mirələm oğlu

    Əzizova Fəridə Əhəd qızı

    Qasımov Oktay Kazım oğlu

    Mehdiyev Arif-Ala Əli-Ovsəd oğlu

    Mədətov Rəhim Səlim oğlu

    Mustafayev İslam İsrafil oğlu

    Mustafayev Tehran Əlişan oğlu

    Rəsulov Mahir Əbdüləli oğlu

    Sərdarlı Rauf Mədət oğlu

    Şahmuradov İlham Əyyub oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Abbasov Eldar Mehdi oğlu

    Abdullabəyova Gülər Həsən qızı

    Bağırov Əkrəm Daxil oğlu

    Bəhramov Cəbi Əmirvar oğlu

    Bunyatzadə Könül Yusif qızı

    Əliyev Təvəkkül Rəsul oğlu

    Əliyeva Nuray Yadigar qızı

    Xavəri Sərxan Abbas oğlu

    İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı

    Qafarov Ramazan Oruc oğlu

    Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı

    Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu

    Mahmudov Məsud Əhməd oğlu

    Məmmədli Əliağa Əyyub oğlu

    Məmmədli Tahir Yadigar oğlu

    Rzayev Seyfəddin Gülverdi oğlu

    Seydəliyev Nəriman Fərman oğlu

    Şükürlü Yusif Hacıbala oğlu

    Şükürov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu.

    2. Azərbaycan elminin inkişafında xüsusi xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilsin:

    Həmidov İmamverdi Yavər oğlu

    Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu

    Şərifov Kamandar Kazım oğlu.

