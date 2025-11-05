Azərbaycanın bir qrup alimi təltif edilib - SƏRƏNCAM
- 05 noyabr, 2025
- 18:08
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan elminin inkişafında xidmətləri olan şəxslərin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, Sərəncamla Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilirlər:
"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə
Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu
Əliyev Adil Abas Əli oğlu
Kərimov Raqub Şahmar oğlu
Məmmədbəyli Eldar Hüseynqulu oğlu
Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu
"Şöhrət" ordeni ilə
Əlquliyev Rasim Məhəmməd oğlu
Feyzullayev Əkpər Əkpər oğlu
Hüseynova İradə Məmməd qızı
Şükürov Kərim Kərəm oğlu
3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Abasov Səfa İslam oğlu
Ayda Zadə Kamil Rəcəb oğlu
Əliyev Əlövsət Qaraca oğlu
Əliyev İmir İlyas oğlu
Əsədov Mirsəlim Mirələm oğlu
Əzizova Fəridə Əhəd qızı
Qasımov Oktay Kazım oğlu
Mehdiyev Arif-Ala Əli-Ovsəd oğlu
Mədətov Rəhim Səlim oğlu
Mustafayev İslam İsrafil oğlu
Mustafayev Tehran Əlişan oğlu
Rəsulov Mahir Əbdüləli oğlu
Sərdarlı Rauf Mədət oğlu
Şahmuradov İlham Əyyub oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Abbasov Eldar Mehdi oğlu
Abdullabəyova Gülər Həsən qızı
Bağırov Əkrəm Daxil oğlu
Bəhramov Cəbi Əmirvar oğlu
Bunyatzadə Könül Yusif qızı
Əliyev Təvəkkül Rəsul oğlu
Əliyeva Nuray Yadigar qızı
Xavəri Sərxan Abbas oğlu
İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı
Qafarov Ramazan Oruc oğlu
Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı
Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu
Mahmudov Məsud Əhməd oğlu
Məmmədli Əliağa Əyyub oğlu
Məmmədli Tahir Yadigar oğlu
Rzayev Seyfəddin Gülverdi oğlu
Seydəliyev Nəriman Fərman oğlu
Şükürlü Yusif Hacıbala oğlu
Şükürov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu.
2. Azərbaycan elminin inkişafında xüsusi xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilsin:
Həmidov İmamverdi Yavər oğlu
Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu
Şərifov Kamandar Kazım oğlu.