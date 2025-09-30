İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb

    Digər
    • 30 sentyabr, 2025
    • 15:23
    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb

    Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 41 milyard 441,3 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,8 % az, ilin əvvəlinə nisbətən 2,9 %, ötən il sentyabrın 1-i ilə müqayisədə isə 10,8 % çoxdur.

    Bunun 55 %-i, yaxud 22 milyard 766,4 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 8,5 % çoxdur.

    İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 9 % artaraq 15 milyard 460,6 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 43,95 % artaraq 3 milyard 214,3 milyon manata çatıb.

    Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 22 milyard 412,4 milyon manatı (il ərzində 2 % artıb) qısamüddətli, 19 milyard 28,9 milyon manatı (+23,3 %) isə uzunmüddətli olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı depozit
    Вклады населения в азербайджанских банках выросли почти на 11%

    Son xəbərlər

    16:35

    Azərbaycan HDQ nümayəndə heyəti "SEAFUTURE 2025" beynəlxalq sərgisində iştirak edir

    Hərbi
    16:26
    Foto

    Azərbaycan və Bolqarıstan sualtı arxeoloji irsin araşdırılması üzrə birgə ekspedisiya apara bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    16:25

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 % artıb

    Maliyyə
    16:19
    Foto

    Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:19

    Cavid Həsənov: "Ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağam"

    Fərdi
    16:19

    Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    16:18

    Agentlik: Su şəbəkəsinə qoşulma tam elektron qaydada həyata keçirilir

    İnfrastruktur
    16:11

    "Səbail" heyətini legioner futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    16:10

    Elmir Musayev: "SOCAR Green" üçün əsas çağırışlardan biri şəbəkənin optimallaşdırılmasıdır"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti