AQTA sədri Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək
Digər
- 25 sentyabr, 2025
- 17:29
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli oktyabrın 2-si saat 10:00-da Naxçıvanda Naxçıvan şəhəri və Culfa, Ordubad, Babək, Kəngərli, Sədərək, Şahbuz, Şərur rayonlarından olan vətəndaşların qəbulunu keçirəcək.
Bu barədə "Report"a agentlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, vətəndaşlar ad, soyad, ata adı, müraciətin məzmunu, yaşayış ünvanı və telefon nömrəsini göstərməklə [email protected] elektron ünvanına rəsmi şəkildə müraciət edərək və ya "1003-Çağrı Mərkəzi" ilə əlaqə saxlayaraq oktyabrın 1-dək qəbula yazıla bilərlər.
Son xəbərlər
18:46
"Gənc Peşəkar Velosipedçilər" İctimai Birliyinin təqdimatı keçirilibFərdi
18:44
Foto
Azərbaycan Prezidenti BMT Baş katibi ilə görüşübXarici siyasət
18:40
Foto
İnklüziv sosial inkişaf və sosial təminat üzrə Alt İşçi qrupun növbəti iclası keçirilibSosial müdafiə
18:36
Əli Əsədov Beynəlxalq Konkisürmə Birliyinin prezidenti ilə görüşübDaxili siyasət
18:34
Paşinyan və Lukaşenko münasibətlərindəki gərginliyə baxmayaraq əl sıxışıblarRegion
18:29
BMT-də Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans təşkil olunubXarici siyasət
18:25
Foto
Bakıda 19 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİBİnfrastruktur
18:04
Azərbaycan Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji sahəsinə sərmayə qoyuluşunu müzakirə edibBiznes
18:01