İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    MDB-yə sədrlik 2027-ci ildə Özbəkistana keçəcək

    Digər
    • 09 oktyabr, 2026
    • 09:52
    MDB-yə sədrlik 2027-ci ildə Özbəkistana keçəcək

    2027-ci ildə MDB-yə sədrlik Özbəkistana keçəcək.

    "Report"un Türkmənistana ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin baş katibi Sergey Lebedev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında bildirib.

    "Elan etmək istərdim ki, 2027-ci ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə sədrlik Özbəkistana keçir", - o qeyd edib.

    Sergey Lebedev Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) MDB Dövlət Başçıları Şurası Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Özbəkistan
    Председательство в СНГ в 2027 году перейдет к Узбекистану
    Uzbekistan to assume CIS presidency in 2027
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