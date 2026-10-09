MDB-yə sədrlik 2027-ci ildə Özbəkistana keçəcək
Digər
- 09 oktyabr, 2026
- 09:52
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2027-ci ildə MDB-yə sədrlik Özbəkistana keçəcək.
"Report"un Türkmənistana ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin baş katibi Sergey Lebedev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında bildirib.
"Elan etmək istərdim ki, 2027-ci ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə sədrlik Özbəkistana keçir", - o qeyd edib.
Председательство в СНГ в 2027 году перейдет к Узбекистану
Uzbekistan to assume CIS presidency in 2027
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