İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Digər ölkələr
    • 25 aprel, 2026
    • 21:38
    Zelenski: Kiprdə Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü prosesinin inkişafı barədə razılıq əldə olunub

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Kiprdə Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olması üzrə danışıqlar klasterlərinin artıq 2026-cı ildə blokdan çıxarılması barədə razılıq əldə edilib.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Kiprdə Aİ liderləri ilə qeyri-rəsmi görüşün yekunlarına əsasən məlumat yayıb.

    "Tərəfdaşlarla razılığa gəldim ki, 2026-cı ildə bütün klasterləri açaq. Yeni çağırışlar olmazsa, biz bunu yaxın aylarda etmək üçün hər şeyi edəcəyik. O ki qaldı fast-trekə və ya Ukraynanın Aİ-yə tamhüquqlu üzvlüyünün digər yollarla sürətləndirilməsinə, Avropada fərqli fikirlər var. Ümumi olan bir şey var: hamı başa düşür ki, Ukrayna bu statusu mümkün qədər tez almalıdır", - Zelenski qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda həm Ukraynanın, həm də Aİ-nin bir-birinə ehtiyacı var.

    "Hazırda elə bir geosiyasi vəziyyətdəyik ki, bizim Aİ-yə ehtiyacımız var və birliyin də Ukraynaya çox ehtiyacı var. Buna görə də biz prosesi sürətləndirməliyik. Nəinki Kiyev, Avropa ölkələri də Ukraynanın daxil olmasını sürətləndirmək üçün hər şeyi etməlidirlər", - o bildirib.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Ukrayna Volodimir Zelenski
    Зеленский: В Кипре достигнута договоренность о продвижении процесса вступления Украины в ЕС

    Son xəbərlər

    01:01

    Digər ölkələr
    00:41

    Ekologiya
    00:18

    Region
    00:00

    Digər ölkələr
    23:58

    Digər ölkələr
    23:46

    Digər ölkələr
    23:24

    Region
    23:17

    Xarici siyasət
    23:10

    Region
    Bütün Xəbər Lenti