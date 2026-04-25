Зеленский: В Кипре достигнута договоренность о продвижении процесса вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кипре была достигнута договоренность о разблокировании переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС уже в 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом он сообщил по результатам неформальной встречи с лидерами Евросоюза на Кипре.

"Договаривался с партнерами, чтобы в 2026 году мы открыли все кластеры. Мы сделаем все, чтобы это сделать в ближайшие месяцы, если не будет новых вызовов. Что касается фаст-трека или других ускорений полноправного членства Украины в ЕС. Есть разные мнения в Европе. Общее одно: все понимают, что Украина должна получить этот статус как можно скорее", - отметил Зеленский.

По его словам, в настоящее время и Украина, и Евросоюз нуждаются друг в друге.

"Мы находимся на данный момент в такой геополической ситуации, когда нам нужен Евросоюз и Евросоюзу сильно нужна Украина. Поэтому мы должны ускорить процесс. Не только Киев со своей стороны, но и европейские страны должны делать все, чтобы ускорить вступление Украины", - отметил он.