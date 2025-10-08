İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 22:32
    Zelenski ABŞ və Avropaya silah ixracı şərtlərini açıqlayıb

    "Qərb bu texnologiyaları qoruyarsa, Ukrayna ABŞ və Avropa ölkələrinə silah ixrac etməyə hazırdır".

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz "Telegram" kanalında bildirib.

    Zelenski bu barədə Ukrayna və beynəlxalq investisiya fondlarının, eləcə də biznes assosiasiyalarının rəhbərləri ilə görüşündən sonra açıqlama verib:

    "Biz həmçinin Avropada, ABŞ-da və digər ölkələrdə silah ixracı platformaları açmağa hazırıq, bir şərtlə ki, texnologiyalarımıza nəzarət olunsun və qorunsun. Kiyev Ukraynaya dəstəyin davam etdiriləcəyinə ümid edir".

