Zelenski ABŞ və Avropaya silah ixracı şərtlərini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2025
- 22:32
"Qərb bu texnologiyaları qoruyarsa, Ukrayna ABŞ və Avropa ölkələrinə silah ixrac etməyə hazırdır".
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz "Telegram" kanalında bildirib.
Zelenski bu barədə Ukrayna və beynəlxalq investisiya fondlarının, eləcə də biznes assosiasiyalarının rəhbərləri ilə görüşündən sonra açıqlama verib:
"Biz həmçinin Avropada, ABŞ-da və digər ölkələrdə silah ixracı platformaları açmağa hazırıq, bir şərtlə ki, texnologiyalarımıza nəzarət olunsun və qorunsun. Kiyev Ukraynaya dəstəyin davam etdiriləcəyinə ümid edir".
Son xəbərlər
23:09
Tbilisidə iğtişaşlar nəticəsində həbs olunanların sayı 35-ə çatıbRegion
22:50
Sabirabadda avtomobil traktora çırpılıb, xəsarət alanlar varHadisə
22:43
"Barselona" - "Vilyarreal" matçı ABŞ-də keçiriləcəkFutbol
22:32
Zelenski ABŞ və Avropaya silah ixracı şərtlərini açıqlayıbDigər ölkələr
22:20
Video
Şarmazanovun şoku: "Türk Ermənistanı" ritorikasının gizlinləriRegion
21:52
ABŞ Senatı altıncı dəfə hökumətin maliyyələşdirmə qanunlarını qəbul edə bilməyibDigər ölkələr
21:50
Britaniya Gürcüstan ərazilərinin işğalını qınayıbDigər ölkələr
21:50
BMT Madaqaskardakı etirazlarla bağlı dialoqa çağırıbDigər ölkələr
21:36