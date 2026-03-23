Yaxın Şərqdəki gərginlik fonunda Hindistan rupisi rekord səviyyədə ucuzlaşıb
- 23 mart, 2026
- 08:42
Yaxın Şərqdə gərginliyin artması və enerji təchizatında fasilələrlə bağlı narahatlıqların artması ilə Hindistan rupisi bazar ertəsi günü ABŞ dollarına qarşı rekord səviyyədə ucuzlaşıb.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, Hindistan valyutası cümə günü müəyyən edilmiş əvvəlki 93,7350 antirekordunu yeniləyərək 93,84 rupiyə düşüb.
Bu fonda Asiya valyutalarının əksəriyyəti də 0,1%-dən 0,8%-ə qədər ucuzlaşıb.
Münaqişənin gərginliyinin azaldılması ümidləri minimuma endikdən və Vaşinqtonla Tehran arasındakı qarşıdurma dördüncü həftəsinə qədəm qoyduqdan sonra regional valyutalara təzyiq güclənib.
Yaxın Şərqdəki gərginlik neft qiymətlərinin kəskin şəkildə artmasına səbəb olub. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına görə, hazırkı enerji böhranı 1970-ci illərin iki neft şokunun birlikdə baş verdiyindən daha ağırdır.
Rupi regionun neft qiymətlərinin artmasına ən həssas valyutalarından biri olaraq qalır. Müharibə başlayandan bəri Hindistan valyutası təxminən 3% ucuzlaşıb.