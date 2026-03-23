Индийская рупия обновила исторический минимум на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Индийская рупия в понедельник снизилась до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и усиления опасений по поводу перебоев в поставках энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, курс индийской валюты опустился до отметки 93,84 рупии за доллар, превысив предыдущий антирекорд в 93,7350, зафиксированный в пятницу.

На этом фоне большинство азиатских валют также продемонстрировали снижение - в пределах 0,1-0,8%. Давление на региональные валюты усилилось после того, как надежды на деэскалацию конфликта ослабли, а противостояние между Вашингтоном и Тегераном вступило в четвертую неделю.

Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на нефть. По данным Международного энергетического агентства, нынешний энергетический кризис по своим масштабам оказался серьезнее двух нефтяных шоков 1970-х годов вместе взятых.

Рупия остается одной из наиболее чувствительных к росту нефтяных цен валют региона. С начала войны индийская валюта ослабла примерно на 3%.

В Bank of America Global Research ожидают, что к июню 2026 года курс рупии может достичь отметки 94 за доллар. Ранее аналитики прогнозировали уровень 89, исходя из более благоприятного сценария развития ситуации.