Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıb
Digər ölkələr
27 oktyabr, 2025
- 02:18
Vilnüs Beynəlxalq Aeroportu Litvaya siqaret qaçaqmalçılığı üçün istifadə edilən hava kənarındakı nəzarət zonasında meteoroloji balonların olması səbəbindən fəaliyyətini dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lietuvos oro uostas" (Litva Hava Limanları) şirkəti məlumat yayıb.
"Paytaxt hava limanı 21:40 (Bakı vaxtı ilə 23:40) radələrində bağlanıb. Onun fəaliyyəti bazar ertəsi saat 01:40-a qədər dayandırılıb", - məlumatda deyilir.
Oxşar hadisələrə görə Vilnüs Beynəlxalq Hava Limanı bu həftə üç dəfə bağlanıb. Nəticədə 10 mindən çox sərnişin problemlə üzləşib, 70 reys gecikib, ləğv edilib, istiqaməti dəyişdirilib və ya ilk təyinat yerinə qaytarılıb.
