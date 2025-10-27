İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıb

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 02:18
    Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıb

    Vilnüs Beynəlxalq Aeroportu Litvaya siqaret qaçaqmalçılığı üçün istifadə edilən hava kənarındakı nəzarət zonasında meteoroloji balonların olması səbəbindən fəaliyyətini dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lietuvos oro uostas" (Litva Hava Limanları) şirkəti məlumat yayıb.

    "Paytaxt hava limanı 21:40 (Bakı vaxtı ilə 23:40) radələrində bağlanıb. Onun fəaliyyəti bazar ertəsi saat 01:40-a qədər dayandırılıb", - məlumatda deyilir.

    Oxşar hadisələrə görə Vilnüs Beynəlxalq Hava Limanı bu həftə üç dəfə bağlanıb. Nəticədə 10 mindən çox sərnişin problemlə üzləşib, 70 reys gecikib, ləğv edilib, istiqaməti dəyişdirilib və ya ilk təyinat yerinə qaytarılıb.

    Vilnüs hava limanı
    Аэропорт Вильнюса из-за воздушных шаров закрывают третьи сутки подряд

    Son xəbərlər

    02:42

    Litva Belarusla bütün keçid məntəqələrini bağlayıb

    Digər ölkələr
    02:18

    Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıb

    Digər ölkələr
    01:38

    Kamerunda müxalifətin etiraz aksiyasında 4 nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    01:11

    "Arsenal" bu mövsüm ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    00:34

    Senator: Tramp Venesuelada quru əməliyyatla bağlı dinləmələr keçirəcək

    Digər ölkələr
    00:00

    Ermənistanın Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:47

    "Real Madrid" - "Barselona" matçı dava ilə yekunlaşıb

    Futbol
    23:37
    Foto

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın bir güləşçisi qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Komanda
    23:24

    Zelenski: Ukrayna Fransadan əlavə "Mirage" qırıcıları alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti