Аэропорт Вильнюса из-за воздушных шаров закрывают третьи сутки подряд

Вильнюсский международный аэропорт приостановил работу из-за появления в контрольной воздушной зоне метеорологических зондов, которыми в Литву перебрасывают сигаретную контрабанду.

Как передает Report, об этом сообщила компания "Летувос оро уостай" ("Аэропорты Литвы").

"Столичный аэропорт был закрыт около 21:40 (23:40 по бакинскому времени). Пока его работа приостановлена до 01:40 понедельника", - говорится в сообщении.

В связи с подобными инцидентами Вильнюсский международный аэропорт пришлось закрывать две ночи подряд (в ночь на 25 октября и в ночь на 26 октября) и три раза за текущую неделю. С проблемами столкнулись более 10 тыс. пассажиров. 70 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в начальный пункт полета.