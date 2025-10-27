Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Аэропорт Вильнюса из-за воздушных шаров закрывают третьи сутки подряд

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 01:58
    Аэропорт Вильнюса из-за воздушных шаров закрывают третьи сутки подряд

    Вильнюсский международный аэропорт приостановил работу из-за появления в контрольной воздушной зоне метеорологических зондов, которыми в Литву перебрасывают сигаретную контрабанду.

    Как передает Report, об этом сообщила компания "Летувос оро уостай" ("Аэропорты Литвы").

    "Столичный аэропорт был закрыт около 21:40 (23:40 по бакинскому времени). Пока его работа приостановлена до 01:40 понедельника", - говорится в сообщении.

    В связи с подобными инцидентами Вильнюсский международный аэропорт пришлось закрывать две ночи подряд (в ночь на 25 октября и в ночь на 26 октября) и три раза за текущую неделю. С проблемами столкнулись более 10 тыс. пассажиров. 70 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в начальный пункт полета.

    Вильнюс аэропорт
    Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıb

    Последние новости

    02:25

    Норрис выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1" и вышел в лидеры чемпионата

    Формула 1
    01:58

    Аэропорт Вильнюса из-за воздушных шаров закрывают третьи сутки подряд

    Другие страны
    01:19

    Литва закрыла все действующие КПП на границе с Беларусью

    Другие страны
    00:50

    "Арсенал" одержал пять "сухих" побед подряд во всех турнирах

    Футбол
    00:27

    Reuters: В Камеруне во время акции протеста убили четырех человек

    Другие страны
    00:00

    Минуло 5 лет со дня совершения армянами теракта в селе Гараюсифли

    Внутренняя политика
    23:50

    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали золото и серебро на ЧМ U-23 в Сербии

    Командные
    23:48

    Линдси Грэм: Трамп проведет брифинг о возможном расширении операции против Венесуэлы

    Другие страны
    23:23

    Матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился потасовкой

    Футбол
    Лента новостей