Ukrayna Rusiyanın “Su-30SM” qırıcısını itirməsi barədə məlumat yayıb

Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri Rusiyanın "Su-30SM" qırıcı təyyarəsini itirməsi barədə məlumat yayıb.
14 avqust 2025 20:35
Ukrayna Rusiyanın “Su-30SM” qırıcısını itirməsi barədə məlumat yayıb

Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri Rusiyanın “Su-30SM” qırıcı təyyarəsini itirməsi barədə məlumat yayıb.

“Report” Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kəşfiyyatı Zmeynıy adasının cənub-şərqində tapşırıqları yerinə yetirən Rusiyaya məxsus “Su-30SM” qırıcı təyyarəsi ilə əlaqənin kəsilməsi ilə bağlı radioməlumatı ələ keçirib.

Təyyarənin naməlum səbəblərdən qəzaya uğradığı bildirilir.

Hazırda Rusiyanın axtarış-xilasetmə əməliyyatı apardığı vurğulanır. Mövcud məlumata görə, dəniz səthində təyyarənin qalıqları aşkar edilib.

Pilotların taleyi ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur.

